Elezioni Nocera Superiore, Forza Italia rompe gli indugi e punta su Montalbano "Daremo un contributo determinante al successo"

"Forza Italia aderisce con convinzione alla candidatura di Gaetano Montalbano alla carica di sindaco di Nocera Superiore". Lo hanno annunciato con una nota il segretario cittadino degli azzurri Luca Soriente ed il coordinatore provinciale Roberto Celano.

"Le sue qualità umane e professionali, le sue idee per Nocera Superiore, l'esperienza, i risultati ottenuti in passato alla guida della città e la sua capacità di attirare un consenso trasversale ci convingono che la sua possa essere, per Nocera Superiore, la migliore candidatura possibile", spiegano i rappresentanti forzisti. "Certi che sia necessaria una svolta e che Nocera Superiore meriti un'Amministrazione aperta, plurale, capace e fattiva, con una visione chiara della città dopo lustri di inerzia amministrativa, Forza Italia, con i suoi uomini e le sue idee, saprà dare un contributo determinante al successo di Gaetano Montalbano, nell'esclusivo interesse della città".