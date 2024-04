Europee, Bicchielli: "insieme a FI saremo la vera sorpresa di queste elezioni" I due partiti di centrodestra presenteranno liste unitarie

“Oggi si apre una fase importante partendo da un accordo politico con Forza Italia che non è solo elettorale. Con gli azzurri condividiamo tradizioni, cultura e prospettive; sono sicuro che saremo la vera sorpresa di queste elezioni, otterremo percentuali importanti dagli elettori perché siamo la vera forza tranquilla e in questo momento il mondo, non solo l’Italia, ha bisogno di professionalità, serietà e tranquillità”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera dei Deputati, il salernitano Pino Bicchielli a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo simbolo che vede insieme Forza Italia e Noi Moderati alle prossime elezioni Europee. In primo piano il simbolo di Forza Italia con le scritte Partito Popolare Europeo e Berlusconi Presidente, in basso la nuova scritta "Noi Moderati". I due partiti presenteranno liste unitarie.