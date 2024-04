Centrella (NM): "Sindacato faccia il proprio dovere, non solo scioperi" "Lavoriamo tutti insieme nella stessa direzione"

“Il sindacato deve fare il proprio dovere non solo scioperi”: il monito arriva da Giovanni Centrella, responsabile nazionale politiche del lavoro per Noi Moderati. “Crediamo che oramai le vittime sui luoghi di lavoro stanno assumendo dati non più ricevibili.

Questo deve far riflettere il Governo su come porre un freno a tutto questo e nello stesso tempo mettere le basi su una nuova cultura sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - ha dichiarato Centrella - Ma tutto ciò non esula le organizzazioni sindacali dalle proprie responsabilità. Non è con gli scioperi che si risolve il problema. Le Organizzazioni Sindacali hanno le Rls, le Rsu e gli Rlst per fare vigilanza sui luoghi di lavoro e denunciare quello che non funziona e può creare pericolo ai lavoratori”. E dunque l’appello ai sindacati a lavorare tutti insieme nella stessa direzione: “Per una volta invece di dare la responsabilità a chi governa cerchiamo di sensibilizzare le Organizzazioni Sindacali Provinciali con una campagna di controllo in ogni luogo di lavoro denunciando quello che non funziona - ha aggiunto il responsabile nazionale a politiche del Lavoro per Noi Moderati - Bisogna stare tutti dalla stessa parte e non gli uni contro gli altri”.