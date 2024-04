Elezioni Vietri sul Mare, Emilia Senatore annuncia la candidatura a sindaco "Sono convinta che un modo diverso di amministrare sia possibile"

L'avvocato Emilia Senatore ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vietri sul Mare in vista delle prossime elezioni Amministrative che si terranno a giugno. Sfiderà il sindaco uscente Giovanni De Simone ed un possibile terzo candidato che potrebbe essere proposto dai gruppi di opposizione.

"Sono Vietrese e svolgo la professione di avvocato civilista sul territorio da trenta anni, conosco la gente e le problematiche di maggiore interesse", ha spiegato in una nota Senatore. "Mi candido a sindaco del Comune di Vietri sul Mare per mettermi a servizio della comunità, perché sono convinta che un modo diverso di amministrare sia possibile. È questo il momento di agire, di rimboccarci le maniche, di dire la nostra su tutti i temi che toccano da vicino le esigenze della collettività, affinchè si attui quel cambiamento che, finalmente, Vietri merita", l'auspicio della candidata sindaco.

"Abbiamo un progetto da realizzare, ci crediamo e intendiamo condividerlo con i vietresi, nelle scelte e negli obiettivi ed il fine ultimo da realizzare deve essere il bene comune e collettivo. Si cambi rotta, una volta per tutte! Mai più si sacrifichi il bene comune in favore dell’interesse privato ed esclusivo. Mai più la politica faccia da passepartout per la carriera di pochi intimi o favorisca rendite di posizione di lobby o di pochi eletti. La visione politica interesserà tutti, non lascerà indietro nessuno, con una attenzione particolare alle generazioni future, verso le quali tutti abbiamo la responsabilità di quanto oggi siamo in grado di custodire e valorizzare. La legalità sarà la stella polare, fermo punto di partenza del nostro agire. Crediamo che tutti insieme possiamo cambiare le cose, e che solo insieme tutto diventa possibile", conclude Emilia Senatore.