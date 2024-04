Salerno, Bicchielli (NM): "maggioranza incapace di ammettere gli errori" "Ripercussioni sui salernitani, costretti già a pagare tasse importanti"

«Il consiglio comunale di oggi consegna un quadro politico allarmante: l’incapacità, da parte della maggioranza, di assumersi la responsabilità dei propri errori». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, commentando ancora una volta il clamoroso errore commesso da dirigenti e staff dell’assessorato al Bilancio circa il Bilancio di Previsione.

«In questo sistema di potere manca la capacità di ammettere gli sbagli, di assumere provvedimenti rispetto ad errori commessi da terzi e che hanno ripercussioni sui salernitani, costretti già a pagare tasse importanti – ha aggiunto il deputato salernitano – Solo l’attento lavoro svolto dal consigliere Roberto Celano ha permesso di ripristinare trasparenza e verità, inaccettabile che l’assessore continui a limitarsi a leggere la relazione e difendersi solo ed esclusivamente sul piano personale senza dare risposte agli elettori della sua squadra perché, lo ricordiamo, lei non è lì per volontà del popolo ma solo perché richiesto dal presidente Vincenzo De Luca che oggi prepara il suo ritorno a Palazzo di Città. Ci aspettavamo un atto di responsabilità ma le dimissioni non sono contemplate per chi oggi vive di politica e di poltrone».