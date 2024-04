Incarico della Regione a Maraio del Psi, l'ira di Iannone: "Una vergogna" L'esponente di Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione al ministro della Funzione Pubblica

“Siamo alla perdita di ogni freno inibitore. La Regione Campania ha conferito al candidato Maraio della lista Stati Uniti d’Europa, un’accozzaglia di partitini, un incarico presso l’Ufficio relazioni istituzionali con atto 23 Aprile 2024. E’ scandaloso che dopo la vicenda di Oddati si passi al segretario nazionale del Partito Socialista che entrerebbe in carica dopo la campagna elettorale delle Europee. La Regione Campania è usata come paracadute delle sorti personali di esponenti di centrosinistra. Presenterò una interrogazione parlamentare al ministro per la Funzione Pubblica per verificare le procedure e a quanto ammonta il compenso dell’ufficio da ricoprire. Meritocrazia e trasparenza con De Luca sono mortificate in continuazione”: così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania.