Sicurezza a Salerno, Pessolano: "Il Comune deve fare di più" "I recenti episodi di aggressione verificatisi in pieno centro città sono intollerabili"

"I recenti episodi di aggressione verificatisi in pieno centro città sono intollerabili e non possono lasciarci indifferenti: il Comune deve agire con forza e tempestivamente per migliorare la sicurezza". Lo scrive il capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Il centro storico ed il Lungomare, nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne, sono abbandonati a se stessi: alla scarsa igiene urbana dilagante si è affiancata, negli ultimi anni, la carente sicurezza. L'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dell'illuminazione hanno fatto la propria parte nel peggiorare ulteriormente una situazione già precaria. Serve un approccio radicalmente diverso al tema: non bastano le azioni timide ed assolutamente insufficienti portate avanti dall'amministrazione. C'è bisogno di potenziare la videosorveglianza attuando un controllo da remoto, h24 e in tempo reale delle immagini, per consentire di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Alle telecamere va affiancato anche il potenziamento del pattugliamento a piedi ed in borghese da parte delle Forze dell'Ordine nei luoghi maggiormente a rischio. Inoltre, è utile rafforzare la presenza sul campo degli uomini in divisa, che rappresenta un presidio di sicurezza irrinunciabile, percepita e reale, per i nostri concittadini".