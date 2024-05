Offese a don Patriciello, Bicchielli: "Episodio gravissimo" "E' un atto da condannare"

“Le offese di De Luca a don Patriciello sono gravi, gravissime. Un uomo di Chiesa che si è sempre battuto per i giovani, per la comunità, che ha sempre contrastato la camorra, oggi si ritrova a doversi difendere dalle istituzioni. Le stesse istituzioni che dovrebbero difenderlo”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale del partito in Campania. “Il presidente De Luca si è comportato da bulletto di quartiere, ci aspettiamo - e anzi li pretendiamo - scuse pubbliche nei confronti di un sacerdote che ha messo la sua vita in pericolo e non si è mai arreso alla deriva camorristica - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Non è un bel segnale, anzi ci preoccupa e, al contempo, è la conferma di come De Luca sia ormai allo sbando totale. A don Maurizio la solidarietà mia e di Noi Moderati: nella politica, in questa maggioranza di governo, troverà sempre sostegno, aiuto, gratitudine”.