Elezioni Sarno, corsa a tre per la conquista della fascia tricolore Sfida tra Squillante, Sirica e Cocca

Corsa a tre a Sarno per la conquista della fascia tricolore. Dopo i due mandati di Giuseppe Canfora, sindaco del Pd che è decaduto a settembre scorso, in corsa per la poltrona più alta di Palazzo di Città ci sono Giovanni Cocca (centrodestra), Vincenzo Sirica (civico) e Francesco Squillante (centrosinistra).

Dodici le liste presentate, sei a sostegno di Squillante (che può contare anche sul simbolo del Partito Democratico), cinque a sostegno di Cocca e una per Sirica.

FRATELLI D'ITALIA

(candidato sindaco Giovanni Cocca

Sirica Enrico

Odierna Sebastiano

Rega Antonello Manuel Rega

Agovino Giuseppina

Bifolco Gaetano

Buonaiuto Caterina

Buonaiuto Alfonso

Caiazza Celestino Pio

Canzanelli Grazia

Capezzuto Francesco

D’arienzo Ines

De Blasio Alfredo

Di Stasio Serena

Dolgetta Alfonso

Dolgetta Giuseppe

Falciano Emilia

Giudice Paola Luisa

Mascia Enrichetta

Milone Carmine

Monteleone Giacomo

Pastore Natale

Perla Barbara

Sammartino Assunta

Serafino Lucia

NOI MODERATI

(candidato sindaco Giovanni Cocca

Aliberti Maria Rosaria

Adiletta Armando

Albarella Filomena

Baselice Eva

Baselice Pietro

Bifolco Cristina

Crescenzi Gianluca

D’angelo Nicola

D’arienzo Maria Rosaria

Esposito Gaetano

Ferraioli Antonio

Giordano Teresa

Giudice Michele

Manzo Maria

Nicotra Filippo Gianfranco

Pacelli Grazia

Pappaccena Giovanni

Pastore Cosimo

Quarto Antonio

Sirica Aniello

Sirica Daniela

Squillante Antonio

Strianese Eugenio

Verderame Dario

LIBERI E DEMOCRATICI

(candidato sindaco Giovanni Cocca

Ambrosino Marika

Ambrosio Salvatore

Annunziata Annamaria

Aprea Antonia

Bellomo Maria

Bisanzio Christian

Buonaiuto Mariagrazia

Caldiero Quirino

Cammarano Felicia Detta Imma

Cerino Serafina

Corrado Giovanni

Corrado Tommaso

D”Amora Pasquale

De Filippis Angiola

De Rosa Carmine

Esposito Amalia Detta Lia

Galasso Antonella

Grasso Carmelo

Manfredonia Maddalena

Milone Raimondo

Orza Antonio Detto Toti

Palumbo Ciro

Robustelli Flora

Ruggiero Rosa Lucia

SARNO CIVICA

(candidato sindaco Giovanni Cocca

Francesco Mancuso

Ginevra Annunziata

Massimo Annunziata

Mariangela Aufiero

Salvatore Belviso

Salvatore Carotenuto

Danilo Cerrato

Rocco Corvino

Emilia De Filippo

Antonio Esposito

Imma Esposito

Alfonso Gaudioso

Pietro Mancuso

Daniela Mareschi

Raffaela Nappo

Domenica Palma Esposito

Carmela Robustelli

Adelaide Russo

Erika Savegnago

Enrico Squillante

Ermelinda Tina

Michele Vellone

Giovanna Vezzi

Lucia Vitolo

PRIMA SARNO

(candidato sindaco Giovanni Cocca

Giordano Walter

Aliberti Cristiano

Campolongo Marcella

Carrubba David

Cioffi Carmen

Crescenzo Mario

De Vivo Gaia

D’antonio Giuseppe

Esposito Giuseppe

Esposito Sara

Raffaella Gigi

Ingenito Luisa

Landi Alessandra

Lanzieri Emilia

Mancuso Giuseppe

Milone Raimondo

Provenzano Vincenzo

Rea Anna Rita

Sirica Antonio

Sorrentino Alfonso

Squitieri Martina

Tirelli Franco

Trombetti Salvatore

Tuttobene Giacomo

CON NOI

(candidato sindaco Vincenzo Sirica)

Ambrosio Simone

Caucean Iulica Mariana

Confessore Maddalena

Crescenzo Maria Rosaria

D’Amora Luciano

De Filippo Domenico

Diodato Francesco

Esposito Nunzia

Falciano Simone

Finamore Maria Teresa

Loria Gerardo

Manzo Antonio

Milone Antonio

Murano Angelo

Odierna Paride Ernesto

Palumbo Giancarlo

Pappacena Raffaello

Pepe Chiara

Rainone Alberto

Rapuano Lembo Lucia Maria

Robustelli Aniello

Salvio Luisa

Sirica Francesco

Squitieri Giuseppe

PARTITO DEMOCRATICO

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Adiletta Rosanna

Buonaiuto Clelia

Correa Crescenzo Detto Enzo

Di Leva Sergio

Esposito Carlo

Esposito Raffaele

Franco Michele

Frecentese Maria

Giordano Girolamo

Girodano Giulio

Greco Nicola

La Guardia Sergio

Manzo Maria

Montuoro Alfonso

Morosini Giuliana

Palmigiano Maria

Pappacena Carlo

Prisco Maria Rita

Salvato Gianpaolo

Sirica Aniello

Squillante Veronica

Starita Veronica

Viscardi Eutilia

Volpe Mario

PSI

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Agovino Antonio

Albero Gaetano

Annunziata Lucio

Botta Pietro

Calvello Laura

Cammarano Angela Desiree

Corrado Aniello Detto Nello

Corrado Iolanda

Esposito Emanuele

Mancuso Anna

Manna Emanuela

Mazza Rita

Mirabella Aniello Detto Nello

Montoro Rossana

Napoletano Liana

Pappacena Esperanza Detta Esper

Pappacena Laura

Piccolo Ida Detta Ivana

Raia Daniela

Rainone Francesco

Salvato Emanuela

Sarno Simona

Sirica Gaspare

Vitolo Salvatore

ITALIA VIVA

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Annunziata Annamaria

Bacarelli Reziero Detto Renzo

Cavaliere Fabio

Corrado Roberto

Crescenzo Alessandro

D’angelo Carmela

Di Bartolomeo Giovanni

Esposito Emilia Detta Lia

Fiero Loredana

Franza Annamaria

Grimaldi Francesco

Mancusi Angela

Mancuso Anna

Marchese Michelina

Odierna Francesca

Palazzo Filomena

Pappacena Carmelo

Pappacena Angela

Pazzi Ivo

Ricciardi Anna

Ronga Antonino Detto Antonio

Russo Gioacchino

Sodano Giuseppe Detto Pino

Sparacio Simona

BASE POPOLARE

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Lanzetta Adriana

Ruggiero Adriana

Cammarano Alessandro

Fasolino Aniello

Mancusi Anna

Adiletta Antonio Detto Tonino

Ascolese Antonio

D’angelo Antonio

Mancuso Antonio Detto Martone

Baselice Daniela

Giglio Emidio

Monteleone Emilia

Robustelli Franco

Mareschi Ida

Prevete Lorenzo

Liguori Luigi

Robustelli Luigi Detto Tonino

De Blasio Marco

Buonaiuto Maria

Falciani Maura

Buonaiuto Paolo

Esposito Raffaele

Pappacena Stefania

Falciano Viviana

IMPEGNO & PASSIONE

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Agovino Giovanni

Albarella Maria Teresa

Annunziata Sabrina

Annunziata Valeria

Cerrato Pierangelo

Cioffi Francesco

Corrado Mariadomenica

Crescenzo Domenico

Crescenzo Sabato Detto Sabatino

De Filippo Carlo

De Filippo Pasquale

Della Porta Annamaria

Dello Iacono Luigi Detto Gino

Falciani Valentina

Falciano Lucio

Fasolino Rosalba

Gravina Carlo

Mancusi Giuseppe

Ernesto Odierna

Romano Salvatore

Pellegrino Patrizio

Robustelli Anna

Selice Matteo

Verdino Noemi Mariagrazia

SQUILLANTE SINDACO

(candidato sindaco Francesco Squillante)

Esposito Giuseppe

Pezzella Alessandro

D”Ambrosi Alfonso

Robustelli Andrea

Vitolo Andrea

Sessa Angela

Gigi Bruno

Franco Carmela

Vitolo Emanuela

Daniele Emilio

Cascella Elio

Minervino Guglielmina

Crescenzo Anna Rosaria

Robustelli Mario

Montuori Nazarena

Adiletta Nunzia Pina

Orza Maria Rosaria

Montoro Raffaele

De Filippo Veronica

Annunziata Gaetano

Cappetta Donato

Mancuso Vincenzo

Celentano Vincenzo

Corvino Vincenzo