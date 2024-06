Tour nel Salernitano per il ministro Lollobrigida: "Difendere l’agricoltura" “Il Governo è dalla loro parte e sta raggiungendo record di sostegno al mondo agricolo”

“Bisogna efficientare il modello agricolo perché sia in grado di garantire una sostenibilità ambientale sempre connessa alla sostenibilità di reddito, che deve essere garantita agli agricoltori perché possano continuare a svolgere quella funzione preziosa che è di fornirci buon cibo, ma anche la manutenzione del territorio. Dove non c'è agricoltura non c'è tenuta dell'ambiente". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida che oggi ha fatto tappa nel Salernitano per un tour elettorale, nel corso del quale ha incontrato anche diversi agricoltori.

"In Italia - ha spiegato il ministro - è chiarissimo al mondo agricolo che questo Governo è dalla loro parte e sta raggiungendo record di sostegno al mondo agricolo, non c'è nessuno che possa smentire questo dato: il nostro Governo in 18 mesi ha messo più risorse di quanto sia stato fatto negli ultimi trent'anni almeno. E stiamo facendo anche il nostro dovere in Europa. Abbiamo fatto ritirare una follia, che era la normativa sugli agrofarmaci che avrebbe ridotto la produzione senza ridurre l'impatto ambientale perché la gente non smette di mangiare e quindi avremmo dovuto comprare quello che non producevano i nostri da nazioni che usano 30-40 volte i prodotti che i nostri agricoltori utilizzano in maniera sostenibile. Abbiamo fatto rivedere ed escludere dalla normativa sul packaging l'agricoltura, che è un altro risultato straordinario. Abbiamo fatto rivedere alcune regole della Pac che sbagliavano proprio indirizzo. La Pac è uno strumento nato dai trattati di Roma per garantire il reddito agli agricoltori. Era diventato uno strumento pedagogico, per educare gli agricoltori a fare meno, a produrre meno. Noi - ha concluso Lollobrigida - dobbiamo tornare a incentivare l'agricoltura con i fondi strategici che servono a garantire reddito e sicurezza alimentare”.