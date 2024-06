Elezioni Amministrative, quorum battuto: eletti già 10 sindaci nel Salernitano Erano i centri in cui si era presentato un solo candidato primo cittadino

In provincia di Salerno, ad urne ancora aperte, sono stati eletti già 10 sindaci. È accaduto in quei comuni dove era in corsa un solo candidato. Il primo a far festa è stato Elio Guadagno, primo cittadino uscente che si è riconfermato alla guida di Ottati. Nel comune cilentano il quorum del 40% è stato superato già nella serata di sabato. In mattinata, invece, hanno avuto la certezza dell'elezione Geppino Parente a Bellosguardo, Raffaele Mondelli ad Omignano, Attilio Romano a Casalbuono e Simone Valiante a a Cuccaro Vetere.

I dati dell'affluenza registrati alle 19, infine, hanno decretato l'elezione a sindaco di Gianpiero Nuzzo a Caselle in Pittari, Maria Teresa Scarpa a Gioi, Modesto La Mattina a Caggiano, Enrico Zambrotti a San Pietro al Tanagro e Massimo Farro a Torchiara.

Negli altri 37 comuni salernitani impegnati nelle Amministrative, invece, bisognerà attendere lo spoglio di domani pomeriggio per conoscere tutti i verdetti dell'urna. Riflettori puntati soprattutto sulle città con più di 15mila abitanti dove si sta registrando un netto calo dell'affluenza anche per le Amministrative. A Sarno, alle 19, aveva votato il 55%; a Baronissi il 58% a Capaccio e Nocera Superiore il 59%.