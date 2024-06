Europee, Fratelli d'Italia primo partito nel feudo salernitano di De Luca I dati elettorali: i meloniani i più votati, Pd secondo e terzi i 5 Stelle

Le elezioni Europee consegnano un nuovo quadro politico non solo in Europa ma anche sul territorio salernitano. Nel feudo di Vincenzo De Luca Fratelli d'Italia risulta il primo partito in assoluto, con oltre 109mila preferenze e il 27.4%.

Distanziato il Partito democratico, che si attesta a 85mila voti con il 21,4%.

Sul terzo gradino del podio il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 14,6% con poco più di 58mila preferenze.

Più staccati gli altri partiti: Forza Italia (10,39%), Stati Uniti d'Europa (7.9%), la Lega al 5,6%, Alleanza Verdi Sinistra 5,3%, Azione (3,2%), Pace terra e dignità al 2% mentre tutti gli altri non sono arrivati all'uno per cento.

Questi i dati provinciali: i Dem, però, possono consolarsi con i numeri di Salerno città dove il Partito democratico risulta largamente la forza politica più votata con il 27,9%, quasi dieci punti in più di Fratelli d'Italia che si ferma al 19.89%.