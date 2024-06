Trasferimento Centrale Operativa 118 da Salerno, Santoro: pronto alle barricate "Evitare questo ennesimo scippo alla città"

Nel Consiglio Comunale di Salerno celebratosi il Consigliere Comunale Dante Santoro ha portato all'ordine del giorno il tema della delocalizzazione della Centrale Operativa 118 che, caso unico in Campania, verrebbe trasferita dalla sua attuale sede di Salerno ad altro comune in provincia di Salerno, probabilmente Nocera Inferiore: "Sono pronto alle barricate per evitare questo ennesimo scippo alla città - asserisce Dante Santoro in Seduta di Consiglio- il Comune ha un patrimonio enorme di immobili ed è inconcepibile non ne venga individuato uno per ospitare nella città capoluogo la Centrale Operativa 188 nel pieno rispetto delle norme.

Questo sarebbe un nuovo danno a Salerno ed ai Salernitani con un'amministrazione comunale inerme che sta accompagnando al declino totale la nostra città, farò di tutto affinchè non accada questa ennesima scelta scandaolsa. Coinvolgerò i cittadini ed anche l'intero Consiglio Comunale su questa scelta, capiamo chi vuole avallare questa decisione scellerata."