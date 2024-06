Cilento. Ferrante (Mit): la sicurezza della "Cilentana" è una priorità Lo dimostrano le manutenzioni su viadotti per 7.5 milioni di euro

“La SS 18VAR “Cilentana” rappresenta un’arteria nevralgica. La chiusura temporanea del viadotto “Acquarulo” con cui ci siamo confrontati i mesi scorsi ha dimostrato quanto la vita del territorio dipenda dalla sua funzionalità. Per questo è stato massimo l’impegno mio e del Mit di anticiparne la riapertura già prima di Pasqua. In quell’occasione avevo assunto l’impegno di continuare ad investire sulla sicurezza di quella strada, a beneficio dell’intera comunità cilentana: l’avvio dei lavori di manutenzione programmata, per 7.5 MLN €, ne è la riprova.” Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante commentando l’inizio degli interventi che, da oggi, interesseranno complessivamente sette viadotti, con l’installazione di nuove barriere di sicurezza per potenziare gli standard di percorribilità dell’infrastruttura. “Sono in stretto contatto con l’Ing. Nicola Montesano, Responsabile della struttura ANAS Campania, ed è alta l’attenzione sulle attività di cantierizzazione connesse all’esecuzione degli interventi il cui impatto sulla viabilità dell’arteria, grazie all’adozione di misure mirate, contiamo possa essere contenuto, senza gravare sulla regolarità della circolazione. La sicurezza della cilentana resta una nostra priorità e i fatti lo dimostrano” ha concluso Ferrante.