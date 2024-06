Autonomia differenziata, Piero De Luca: "Continua la battaglia" "Questo governo sta indebolendo l'intero paese"

L'autonomia differenziata è una riforma spacca Italia.

Inutile girarci intorno, questo Governo sta indebolendo l'intero Paese, penalizzando il Mezzogiorno e alimentando gravissime diseguaglianze tra i nostri cittadini e le nostre comunità.

Lo abbiamo detto più volte in questi mesi, lo ribadiamo anche oggi in occasione dell'assemblea Asmel, condividendo il pensiero di tanti amministratori locali. La riforma sull'autonomia differenziata è incostituzionale e crea per legge cittadini di serie A e di serie B nei servizi essenziali che dovrebbero essere invece assicurati in modo omogeneo, sanità, politiche sociali, trasporto pubblico locale e molto altro. Non possiamo permetterlo e dobbiamo proseguire con una forte mobilitazione popolare a difesa della Costituzione e dell'unità nazionale, così come abbiamo fatto in piazza a Roma nei giorni scorsi. Continueremo a batterci anche raccogliendo le firme per un referendum abrogativo. Dobbiamo fare di tutto per evitare che questa riforma produca danni irreversibili". Lo ha detto il deputato Dem, Piero De Luca, che è intervenuto all'assemblea Asmel organizzata a Napoli