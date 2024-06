Noi Moderati rilancia l'azione a Salerno: nascono i comitati di quartiere Sammartino: "Ogni cittadino deve sentirti protagonista della vita politica"

Il coordinamento cittadino di “Noi Moderati” Salerno si è riunito presso la sede di via Angrisani per sviluppare la programmazione del partito in città nei prossimi mesi. L’incontro è stato convocato e presieduto dal coordinatore cittadino Ciro Sammartino e, alla presenza di Sonia Senatore, Alfonso Baviera, Mirko Cantarella e Cristian Santoro, sono stati affrontati alcuni temi secondo l’ordine del giorno.

In primis l’analisi del voto delle scorse elezioni europee che hanno creato un’apertura ed una disponibilità sul territorio di molte persone ad entrare nel partito ed a partecipare alla vita politica cittadina. A tal proposito è stata indetta la riapertura della campagna tesseramento e si è programmata la presenza in città di almeno due gazebo informativi e di raccolta adesioni, oltre che di chiarire l’importanza al sostegno dell’attività politica del partito destinando il 2x1000 nella Dichiarazione dei redditi. Sii è deciso anche di aprire la sede del partito almeno una volta a settimana al pubblico come punto di ascolto alla cittadinanza. Altresì, per un monitoraggio continuo del territorio si individueranno dei referenti per ogni quartiere della città che possano essere portavoce delle problematiche e delle richieste dei cittadini su cui lavorare e a cui poter trovare soluzione.

“L’idea di Noi Moderati è di creare un nuovo indirizzo politico per la città di Salerno che permetta di dare avvio a una dialettica che si sviluppi in autonomia e coerenza attraverso chiunque abbia voglia di migliorare le condizioni di vita della nostra Salerno. La novità è l’interazione concreta con i cittadini, facendo in modo che siano supportati alla rappresentazione di problematiche quotidiane vissute nelle realtà dei quartieri. A tale scopo per concretizzare la nascita dei comitati di quartiere invito a candidarsi per rendere tangibile questa rappresentatività tramite la formazione di gruppi che daranno vita ai vari comitati. Sarò lieto di accogliere personalmente in sede tutti i cittadini salernitani che vogliano partecipare a questo progetto, in modo da creare quella rete capillare di relazione umane indispensabile per l’effettiva condivisione dell’agire politico. Credo fermamente nella necessità di una politica cittadina in cui ciascuno possa sentirsi protagonista”, le parole del coordinatore cittadino Ciro Sammartino.