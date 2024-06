Terzo Settore, approvata la legge. Vietri (FdI): "Sostegno concreto a fragili" "Dimostra concretezza e serietà delle misure adottate dal Governo"

“Il via libero definitivo al Senato, a larga maggioranza e senza un voto contrario, del Ddl Terzo settore e Politiche sociali testimonia la concretezza e la serietà delle misure adottate dal Governo Meloni per sostenere le famiglie più deboli e i minori fragili”. Così in una nota la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali della Camera.

“Al Terzo Settore è stato riservato, fra le diverse misure approvate, un pacchetto di prime semplificazioni nella gestione burocratica ed amministrativa in termini di procedure e di bilancio. Un’altra novità rilevante riguarda le associazioni d’arma per le quali sarà finalmente possibile iscriversi al Runts: potranno quindi continuare a svolgere il loro prezioso lavoro a vantaggio della comunità usufruendo del regime giuridico e dei dei vantaggi degli enti del Terzo Settore. Nei due articoli iniziali - aggiunge Vietri - il provvedimento si concentra principalmente sui minori: viene istituito il Tavolo nazionale di lavoro sui minori e la Giornata di ascolto dei minori ed inoltre si facilitano le forme associative fra Comuni nell’assunzione di assistenti sociali. Un ringraziamento doveroso al Vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci per l’importante lavoro svolto in questi mesi, che ha consentito di raggiungere questo importante risultato in Parlamento”, conclude Vietri.