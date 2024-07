Inaugurazione Aeroporto con il Ministro Salvini, Santoro: "Data storica" "Filiera Istituzionale che cambia la storia del Territorio"

L'Aeroporto di Salerno avrà una data storica l'11 luglio, giorno inaugurale con i primi voli e sarà presente il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini che con il suo ruolo istituzionale ha dato la spinta fondamentale affinchè l'opera si sbloccasse dopo decenni di stallo.

Il Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro commenta soddisfatto: "Questa è la filiera istituzionale che ci piace, quella che si presenta ai cittadini dicendo cosa abbiamo fatto prima ancora di cosa faremo. L'11 Luglio sarà una data che resterà nei libri di storia del nostro territorio che finalmente avrà un vero e proprio Aeroporto e sono fiero da rappresentante del Comune di Salerno di avere avallato le scelte dell'attuale governo ed aver rafforzato la filiera istituzionale con l'attuale Ministro competente in materia di Trasporti ed Infrastrutture con cui quest'opera finalmente diventa realtà.

In un periodo di difficoltà e disservizi causati dalla politica di governo locale al territorio, una bella notizia come questa va rimarcata ed ora bisogna fare enormi sforzi per offrire agli utenti ed ai turisti risposte all'altezza con un raccordo importante tra tutti gli attori istituzionali per rispondere con servizi ed attrazioni adeguate.

Il primo tema che sottoporrò è quello di varare Piano Mobilità adeguato vista l'attuale situazione traffico congestionato e le conseguenze che avremo con i nuovi flussi turistici."