Il Governo finanzia opere per 328 milioni nel Salernitano: ecco gli interventi Gli interventi riguarderanno settori dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura

“Grazie alla costante attenzione del Governo Meloni, e in particolare dei ministri Fitto e Sangiuliano e del vice ministro Cirielli, 328 milioni di euro (il CIPESS ha approvato l’assegnazione di 1,9 miliardi di euro del FSC 2021-2027 in favore della Regione Campania) sono destinati alla provincia di Salerno. Un eccezionale risultato per il nostro territorio che permetterà l’avvio di importanti interventi - che interessano i settori dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura - per rilanciare l’economia e aumentare l’attrattività della nostra meravigliosa provincia: da Positano a Sapri, passando per la Costiera Amalfitana e quella Cilentana, in un tripudio di colori e sapori. Insomma, una grande opportunità di ulteriore crescita”.

Lo dichiara il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore. “Gli interventi - precisa Fabbricatore - interesseranno il “risanamento dei corpi idrici nei comuni di Maiori e Minori sulla costiera Amalfitana” per un importo di 18.500.000 €, gli “interventi di completamento dei corpi idrici dell'Area Dragone” per 4.500.000 € e “dell’Area Bussento” per 7.000.000 €; la “manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Campagna” per 2.291.739,17 €; la “realizzazione lavori collettore depuratore e collettore principale colleg. rete fognaria cittadina a Contursi terme” per 1.100.000 €, la “Certosa di Padula, restauro del chiostro grande e dei giardini” per 4.000.000 €, l’“anastilosi per la ricostruzione delle mura di Paestum” per 10.000.000 €, la “Variante di Amalfi- Atrani alla SS 163 – I Stralcio (Bretella stradale di Amalfi)” per un importo di 95.000.000,00 €, il “Ripristino e completamento della variante lungo la ex SS 447 Palinuro, superamento tratto in frana Ascea Pisciotta” per un importo pari a 8.000.000,00 € , i “lavori di realizzazione dell’intervento

denominato «Salerno Porta Ovest» - 2° lotto – 1° stralcio” per 23.000.000,00 €, la “Realizzazione di un nuovo svincolo della tangenziale di Salerno a servizio esclusivo dell’ospedale Ruggi” per 15.000.000,00 €, il “Nuovo terminal aviazione commerciale e infrastrutture servizio – primo lotto funzionale” per un importo di 57.850.000,00 €, il “Completamento viabilità retroporto Salerno, II° lotto Porta Ovest II° stralcio parcheggio interscambio” per 22.000.000,00 €, il “Fondo valle Calore completamento – II stralcio – tratta D-E – SR488 Loc. Molino Gramata – SP88 – Bivio Tempone” per 7.493.970,06 €, la “Copertura trincerone ferroviario ovest – realizzazione nuovi parcheggi di interscambio – stralcio 1”, per un importo di 30.000.000 €, l’“Adeguamento viabilità di accesso all’aeroporto di Salerno e sistemazione aree esterne”, per 18.300.000,00 €, gli “Interventi di realizzazione nuovo deposito aziendale presso Fisciano – zona ASI Salerno”, per 4.000.000,00 €””.