Fiume Sarno, Cerruti (NM): inaccettabili le parole del presidente De Luca "Pasquale Aliberti è un amministratore capace e merita rispetto"

«Inaccettabili le parole del presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. Inaccettabile l’espressione utilizzata nel rivolgersi al sindaco di Scafati Pasquale Aliberti». Così il coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno, Luigi Cerruti, dopo le parole pronunciate da De Luca ieri a Castellammare. «Pasquale Aliberti è un amministratore capace, impegnato a risolvere i problemi che da anni attanagliano il territorio e merita rispetto, a prescindere dalle bandiere politiche. L’espressione “Che Dio lo abbia in gloria" nei confronti di un Sindaco è una scorrettezza: in questo modo il presidente attacca l’uomo, non il politico. Il fiume Sarno è oggi tra i fiumi più inquinati ed è su questo che si deve lavorare – ha aggiunto Cerruti – Da sempre, siamo favorevoli al confronto purché resti nel perimetro politico, senza mai andare oltre. Si rispetti l’umanità di un sindaco che, per amore della propria città, denuncia ed evidenzia le criticità che oggi mettono a rischio il territorio. De Luca non rappresenta degnamente la Campania, le sue parole sono inaccettabili e inutilizzabili. Al sindaco di Scafati la solidarietà di Noi Moderati e al coordinamento cittadino il ringraziamento per il lavoro che stanno portando avanti attraverso il coordinatore Amedeo Auriemma e il consigliere Filippo Accardi».