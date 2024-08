Morte sul lavoro a Scafati: appello di Noi Moderati "Ora è il caso di cambiare passo, intervenire senza perdere altro tempo"

"Ancora un incidente sul lavoro. L’ennesimo. L’ennesima morte bianca che non avrà mai una risposta ma ora è il caso di cambiare passo, intervenire senza perdere altro tempo". Così il coordinamento cittadino di Noi Moderati Scafati - attraverso il coordinatore cittadino Amedeo Auriemma e il delegato alla sicurezza Antonio Sorrentino - dopo la morte di un uomo che ha perso la vita mentre svolgeva alcune mansioni in un’abitazione di via Velleca. «Lo abbiamo già detto ma occorre ripeterlo: non si può attendere oltre. Chiederemo un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per valutare quali azioni mettere in campo per fronteggiare l’emergenza morti bianche. Non si può morire sul posto di lavoro. È inaccettabile. Alla famiglia della vittima la vicinanza di Noi Moderati», hanno aggiunto.