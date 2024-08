Emergenza incendi nel Salernitano, Iannone: "Solito disastro e De Luca guarda" "Inconcepibile che la Regione debba attendere prima gli eventi senza far nulla per prevenire"

“Come ogni anno l’estate è un inferno per tutto il territorio della provincia di Salerno. Dall’Agro Nocerino sarnese passando dalle colline salernitane e fino al Cilento vengono divorati dalle fiamme ettari ed ettari di montagne e colline con operazioni di spegnimento a rilento. Assodato che esistono criminali che ogni anno danno sfogo alla loro natura di piromani, è inconcepibile che ogni anno la Regione Campania debba attendere gli eventi da fronteggiare con l’immancabile esiguità di risorse e che nulla venga fatto per la prevenzione anche in una estate così torrida. Oltre ai disagi e ai rischi che corrono i cittadini viene distrutta tanta biodiversità che è peculiarità straordinaria proprio delle nostre aree. De Luca sta a guardare ed ogni anno va in scena questo scempio.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.