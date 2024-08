Salerno, Tommasetti: "Quartieri abbandonati al degrado" "Pericoli che derivano dalla trascuratezza di alcune zone"

“Tra incendi e degrado, Salerno appare sempre più abbandonata”. E’ l’osservazione di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito alle notizie di stampa che accendono un faro sulle condizioni in cui versano alcune aree periferiche del capoluogo.

“Non c’è solo da riflettere sull’emergenza ambientale ma anche sui pericoli che derivano dalla trascuratezza di alcune zone – rimarca Aurelio Tommasetti – Mi riferisco alla zona orientale e in particolare a Mercatello dove il crollo di un ramo ha rischiato di ferire seriamente un ragazzino. Sembra una fatalità ma tutto è legato all’assenza di manutenzione e cura del verde pubblico, che personalmente denuncio da tempo. Nessun intervento è stato messo in atto da questa amministrazione, nonostante le tante segnalazioni giunte anche da cittadini e associazioni del posto”.

Il consigliere regionale si sofferma inoltre su via De Renzi, chiusa a seguito dell’incendio che ha devastato il monte Bonadies. “Inevitabile dare priorità alla sicurezza, la situazione di via De Renzi rischia però di creare disagi importanti, specie a partire dal prossimo mese. Con il ritorno a scuola e i rientri dalle ferie la gestione del traffico diventerà difficilissima con ricadute sulla sicurezza, per non parlare dell’allarme lanciato dal Conservatorio. Eppure non vedo chiarezza sui tempi per concludere gli interventi che consentirebbero la riapertura della strada”.