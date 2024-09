Piero De Luca: governo mette in ginocchio trasporto pubblico locale "In Campania è un modello per gli investimenti della Regione"

"Il governo nazionale sta mettendo in ginocchio il trasporto pubblico locale". Lo ha detto questa mattina, il deputato Dem, Piero De Luca, a margine della presentazione a Palazzo Sant'Agostino a Salerno, dei nuovi collegamenti notturni da e per l'Università di Salerno, attivi dal 4 ottobre dal venerdì alla domenica. "Rafforzare il trasporto pubblico locale - ha aggiunto De Luca - è una misura che rappresenta un buon governo che abbiamo chiesto di estendere a tutti il territorio. In Campania il trasporto pubblico locale è un modello perché la Regione ha previsto ed attuato investimenti decisivi per famiglie ragazzi e ragazze.

Sviluppare il trasporto pubblico locale ha anche l'obiettivo, determinante, di partire dalle comunità e dare un segnale di vicinanza alle stesse. Assistiamo ad una sofferenza nazionale sul trasporto pubblico locale perché ci sono alcuni temi che chiedono risposta: il rinnovo dei contratti del trasporto pubblico locale per assicurare condizioni lavorative dignitose, il rinnovo dei mezzi e l'aumento delle corse. Abbiamo chiesto al governo un miliardo e sette in legge di bilancio per questo settore, ma al momento, manca qualsiasi attività di programmazione in tal senso. Rischiamo di far morire il trasporto pubblico locale"