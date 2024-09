Sanità, Vietri (FdI): "La Campania spende 444 milioni per la fuga di pazienti" "De Luca senza alibi"

“La Campania governata da De Luca è sempre ai primi posti per dati negativi. Secondo l’Agenas, infatti, è la seconda regione d’Italia per la fuga di pazienti verso strutture ospedaliere di altre regioni, soprattutto del Nord”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “La Regione Campania, in particolare, ha speso ben 444 milioni di euro per i residenti che si sono andati a curare fuori dai confini regionali e ne ha incassati 159 milioni per quelli in arrivo nei nostri ospedali. Il saldo finale, dunque, è passivo per 285 milioni, il secondo peggiore del Paese. Una spesa enorme (pagata con i soldi dei contribuenti) che - sottolinea Vietri - la Regione risparmierebbe se fosse in grado di garantire prestazioni sanitarie efficienti ai cittadini. Il governatore De Luca ha grandi responsabilità politiche nel tracollo della Regione, a partire proprio dal settore della Sanita', che ormai è sempre più evidente. A distanza di nove anni dal suo insediamento e di promesse mai mantenute, non esistono più alibi per giustificare questo disastroso fallimento” conclude Vietri.