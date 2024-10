Furti nella Valle dell’Irno, Tommasetti: tavolo sull'emergenza sicurezza "Un urgente confronto istituzionale dal Prefetto"

Un urgente confronto istituzionale dal Prefetto sull’emergenza sicurezza nella Valle dell’Irno. Lo chiede il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, alla luce della recente ondata di criminalità che ha interessato diversi comuni, non solo nelle aree periferiche.

“Sono allarmanti le notizie che giungono da Mercato San Severino – evidenzia Tommasetti – L’ultimo episodio, di cui apprendiamo dagli organi di stampa, è avvenuto in pieno centro, con i ladri che hanno saccheggiato e devastato un appartamento in orario serale. Nelle settimane precedenti abbiamo invece letto di razzie nelle frazioni e di residenti pronti a organizzarsi in ronde. Aggiungo che spesso nel mirino dei ladri, oltre alle private abitazioni, finiscono imprese e attività commerciali. Anche nei comuni limitrofi, come Fisciano e Baronissi, si respira un’aria pesante”.

Per il consigliere regionale c’è un aspetto da mettere in luce: “Va salvaguardata l’incolumità dei cittadini. Vista la disinvoltura con cui queste bande sembrano muoversi, non possiamo escludere prima o poi incontri ravvicinati che potrebbero davvero sfociare in situazioni drammatiche”.

La proposta di Tommasetti è la convocazione di un comitato per la sicurezza: “Non è il momento del rimpallo di responsabilità, ma di sostenere gli sforzi dei nostri uomini in divisa che sono il vero baluardo della sicurezza. Si rende quindi necessario un confronto in Prefettura a Salerno per mettere intorno a un tavolo istituzioni e forze dell’ordine, ragionando su un potenziamento delle misure di deterrenza e repressione contro i furti. Ritengo importante che i cittadini sentano forte la presenza e la vicinanza dello Stato”.