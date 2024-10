Villani: "Costiera Amalfitana, la Regione sottovaluta il rischio idrogeologico" "Preferisce investire milioni in opere inutili”

“L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla provincia di Salerno ha colpito duramente ancora una volta la Costiera Amalfitana, portando alla luce l'incapacità delle autorità di gestire un territorio tanto fragile quanto prezioso. Strade invase da fango e massi, cedimenti di costoni già a rischio e vie di comunicazione completamente bloccate, specialmente tra Tordigliano e Positano, tutto questo dimostra come le criticità denunciate da anni siano state sistematicamente ignorate. Il dissesto idrogeologico e la precarietà della viabilità continuano a essere una piaga per residenti e turisti. Il blocco della strada che collega Ravello e Tramonti è solo l’ultimo esempio di una gestione fallimentare, in cui gli interventi tampone non solo non hanno risolto i problemi, ma hanno aggravato ulteriormente una situazione già drammatica. Di fronte a questa emergenza ambientale, la Regione Campania dimostra una completa inadeguatezza. Invece di investire in piani concreti per la sicurezza e la protezione del territorio, l'amministrazione regionale preferisce spendere oltre 18 milioni di euro per la realizzazione di un tunnel costiero, un’opera tanto costosa quanto inutile e potenzialmente pericolosa. Una decisione che denota un pericoloso disinteresse per le priorità del territorio”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Questi eventi purtroppo testimoniano la scarsa attenzione delle istituzioni nei confronti di un territorio vulnerabile. La fragilità della Costiera Amalfitana, patrimonio UNESCO, è ben nota e documentata e richiede un piano d’azione che vada oltre le promesse. Chiediamo ancora una volta al Presidente De Luca di finanziare e attuare interventi urgenti. L'inerzia delle istituzioni mette a rischio non solo un patrimonio naturale unico ma anche la sicurezza dei cittadini.” A dirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania Michele Cammarano.