Maltempo, Ferrante (Mit), Monitoro situazione Costiera e Penisola sorrentina Sono in stretto contatto con le Prefetture di Napoli e di Salerno

“Sto seguendo da vicino l'evolversi della situazione in Costiera amalfitana e in Penisola sorrentina, dove a causa del maltempo si stanno verificando dissesti e allagamenti. Sono in stretto contatto con le Prefetture di Napoli e di Salerno e con la strutturale territoriale di Anas Campania per monitorare costantemente gli interventi che si stanno mettendo in campo per garantire il pieno ripristino della viabilità. L'attenzione verso il territorio interessato è e resta costante". Lo scrive in una nota il deputato e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.