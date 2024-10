Campania, Iannone: "Dissesto idrogeologico, altro fallimento di De Luca" "D’estate gli incendi e alle prime piogge frane e alluvioni"

“D’estate gli incendi e alle prime piogge frane e alluvioni. Il dissesto idrogeologico è un altro tema sul quale dopo dieci anni di governo regionale di De Luca e del Pd raccogliamo un colossale fallimento. Tantissime aree del nostro territorio sono interessate, appena giunto l’autunno, da spaventose scene figlie della mancata messa in sicurezza e dalla mancata manutenzione. In particolare vedere la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina flagellate da cascate d’acqua miste a fango e detriti è deprimente. Mentre De Luca e il Pd litigano per questioni di poltrone, questo è quello che patiscono i cittadini”.

Lo afferma il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.