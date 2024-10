Sanità, Vietri (FdI): "Chiusura Pronto Soccorso? De Luca ammette suo fallimento" "Campania derubata? Nessuno lo ha visto in piazza con il Pd al governo"

"De Luca paventa la chiusura dei Pronto Soccorso in Campania? Un atto di ammissione del suo fallimento politico nella gestione della Sanità". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera rispondendo al governatore. "Poiché De Luca detiene da sempre per se' la delega alla Sanità, è facile identificare il responsabile politico della situazione disastrosa in cui versano gli ospedali regionali. Il governatore, poi, soltanto oggi, tardivamente, denuncia a gran voce che la Campania sarebbe stata derubata di quasi 10 miliardi di euro in un decennio.

Anche in questo caso, però, dovrebbe guardare in casa sua, ossia nel Pd, e tra i suoi alleati, visto che hanno governato l'Italia per quasi un decennio tra governi tecnici e di larghe intese, mentre Fratelli d'Italia era all'opposizione. Dunque, mentre il suo partito 'derubava' la Campania, lui dov'era? In piazza a protestare nessuno lo ha visto". Sull'Autonomia differenziata, nuovamente contestata da De Luca durante un suo intervento a Bari, l'onorevole Vietri ricorda che "con una delibera della giunta regionale del 2019 il presidente della Regione chiedeva l'applicazione dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione sostenendo che 'La Campania costituisce una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari dell'autonomia e l'ottenimento di ciò, come consentito dalla Costituzione'. Qual è quindi il vero De Luca? Quello che solo cinque anni fa voleva l'Autonomia per la Campania oppure colui che oggi, solo perché è in piena campagna elettorale, si finge smemorato e la contesta?" conclude Vietri.