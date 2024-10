M5S: "Linea storica Napoli-Salerno, dal 4 novembre riprende la circolazione" Cammarano: "Frutto di un dialogo costante con le istituzioni”

“Dopo una lunga attesa, i treni torneranno finalmente a circolare sulla linea storica Napoli-Salerno, lungo il tratto Nocera Inferiore-Salerno via Cava de' Tirreni. La ripresa del servizio è fissata per il 4 novembre, mentre già a partire da domani, 26 ottobre, tutti i canali di vendita saranno aggiornati per permettere ai viaggiatori di pianificare i propri spostamenti. La linea era stata chiusa lo scorso gennaio a causa di una frana che si era verificata nei pressi di Vietri sul Mare, costringendo le autorità a sospendere la circolazione per garantire la sicurezza del tratto ferroviario. Sebbene inizialmente fosse stato previsto un periodo di lavori di poche settimane, l’entità dell’intervento ha richiesto circa 100 giorni di cantiere per mettere in sicurezza l’intera area colpita. La riapertura è un importante risultato per tutti i pendolari e per il nostro territorio. In questi mesi abbiamo sostenuto con fermezza le richieste del Comitato pendolari della linea storica di Nocera Inferiore, consapevoli delle difficoltà che molti cittadini hanno dovuto affrontare durante la sospensione del servizio”. A dirlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno.

“Il nostro impegno per il ripristino del servizio ha prodotto un risultato che i cittadini attendevano da tempo. Dopo diversi appelli e atti che ho depositato in Consiglio regionale, i treni torneranno a circolare lungo la tratta. Il ripristino della linea storica è frutto di un dialogo costante con le istituzioni e di un lavoro che continueremo a portare avanti per garantire ai pendolari il diritto alla mobilità”. Dichiara Michele Cammarano, presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle.