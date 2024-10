Giffoni Experience, Bicchielli: "Se vere accuse, denaro pubblico come bancomat" "Sarà la Corte dei Conti della Campania a chiarire ogni aspetto"

«Sarà la Corte dei Conti della Campania a chiarire ogni aspetto di questa vicenda legata al Giffoni Film Festival, da noi prontamente denunciata. Oggi i fatti sembrano darci ragione: ci sarebbe stato uno sperpero di denaro pubblico». Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, in merito alla vicenda che colpisce Giffoni Experience, ente autonomo del GFF.



«La Corte dei Conti denuncia che il costo per il trasporto di giurati e ospiti del Giffoni Film Festival veniva corrisposto come se i mezzi fossero della ditta che se ne doveva occupare, mentre erano messi a disposizione dagli sponsor. Ora le persone coinvolte dovranno dare le dovute spiegazioni perché, come abbiamo già detto in diverse occasioni, ci sono aspetti poco chiari in questa vicenda. Attendiamo l’esito delle indagini ma non possiamo dimenticare che Gubitosi per settimane ha attaccato il governo nazionale, con mobilitazioni di protesta sotto la sede del Ministero della Cultura», ha aggiunto il deputato salernitano.

«Se le accuse fossero confermate ci troveremmo all’uso di denaro pubblico come un bancomat privato», ha detto infine l'onorevole Pino Bicchielli.