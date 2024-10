Musumeci ad Amalfi, Iannone: "Sensibilità ed attenzione per la nostra terra" L'esponente di Fdi: "Una grande intuizione creare un Ministero dedicato al mare"

“Siamo grati al Ministro Musumeci che ha scelto la provincia di Salerno ed in particolare la Costa d’Amalfi per la prima edizione di Pagine d’aMare. La risorsa mare rappresenta una grande identità culturale del nostro territorio oltre ad essere straordinario polmone economico. La venuta del Ministro Musumeci a Salerno è ancora una volta indicativa dell’attenzione del Governo Meloni verso la nostra terra. Una grande intuizione creare un Ministero dedicato al mare e il Ministro Musumeci è un grande interprete di questa rivoluzione politica”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania.