Cammarano: nota a Trenitalia per intervenire sulla tratta Lagonegro-Battipaglia "Sollecitata l’azienda ad adeguare gli orari delle corse domenicali e festive"

"Questa mattina ho inviato una nota ufficiale alla Direzione Generale della Campania di Trenitalia per chiedere interventi urgenti e mirati sulla tratta Lagonegro-Battipaglia-Napoli. Come richiesto anche dal Comitato Pendolari Vallo di Diano, ho sollecitato l’azienda ad adeguare gli orari delle corse domenicali e festive per migliorare le coincidenze con i treni regionali, facilitando l’accesso a Roma e alle località del centro-nord Italia. A invertire l’orario di alcune corse per promuovere la fruizione delle aree del Vallo di Diano e delle mete turistiche limitrofe nei giorni festivi e a ottimizzare gli orari delle corse bus in coincidenza con i treni in arrivo a Battipaglia e sulle tratte Lagonegro-Battipaglia-Napoli, rendendo più agevoli i collegamenti con Caserta, Roma e il Nord Italia”. A dirlo è il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

"I cittadini del Vallo di Diano e delle aree interne necessitano di una rete di trasporti moderna e flessibile, capace di rispondere alle loro esigenze quotidiane e di favorire il turismo. Gli interventi richiesti a Trenitalia, che non comportano aumenti chilometrici né incrementi di budget, sono indispensabili per rafforzare l’interconnessione tra le aree interne e i principali nodi urbani e turistici e per soddisfare il crescente bisogno di mobilità efficiente e sostenibile per pendolari e viaggiatori”.