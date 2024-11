Fratelli d'Italia, Iannone: "Crescono iscritti e circoli" "Una tendenza molto positiva sé si considera che lo scorso anno fu nettamente record di adesioni"

“Al 30 Ottobre 2024, termine di scadenza del tesseramento utile per partecipare ai congressi comunali del Partito, si segna in regione Campania una crescita delle adesioni e del numero dei circoli. Siamo giunti a 21mila iscritti con il 25% in più di circoli rispetto ai dati dello stesso periodo del 2023. Essendo che il tesseramento 2024 resterà comunque aperto fino al 31 Dicembre 2024 e’ presumibile che saranno superati, a quella data, i 22mila iscritti segnati in regione Campania nel 2023. Una tendenza molto positiva sé si considera che lo scorso anno fu nettamente record di adesioni e furono già celebrati i congressi provinciali. E’ evidente che il partito ha aumentato ulteriormente il suo radicamento sul territorio e ne sono testimonianza il numero dei circoli nei comuni della regione e l’aumento del numero degli eletti tra Consigliere Regionale, Consiglieri Provinciali e Amministratori Comunali. Con i risultati del Governo Meloni e le positive ricadute sui territori campani siamo pronti a guidare il centrodestra verso lo sfratto di De Luca, del PD e dei diversamente PD dalla Regione Campania”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.