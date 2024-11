Sanità, Vietri (FdI): "Con approvazione legge medici e infermieri più tutelati" Aumento di pena per il danneggiamento aggravato fino a cinque anni e sino a 10mila euro di multa

“La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge n.137/24 sul contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti del personale sanitario/socio-sanitario e di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Un’altra promessa è stata mantenuta da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni, grazie in particolare all'impegno profuso dai Ministri Nordio e Schillaci”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali. “Le nuove misure prevedono, tra le altre, l’aumento di pena per il danneggiamento aggravato fino a cinque anni e sino a 10mila euro di multa per chi compie violenze su medici, infermieri e strutture ospedaliere. E, soprattutto, l’arresto in flagranza anche differito nelle 48 ore successive all’avvenuta aggressione. Questi provvedimenti - sottolinea Vietri - si aggiungono agli altri già approvati lo scorso anno: sono aumentate le pene per gli aggressori, è già prevista la procedibilità d'ufficio, indipendentemente dalla denuncia di chi viene aggredito, e sono stati potenziati i presidi di Polizia negli ospedali (da 120 a 196). E siamo solo all’inizio. Come Fratelli d’Italia c'eravamo presi un preciso impegno con tutto il personale sanitario che, ogni giorno, è impegnato negli ospedali a salvare vite ed è vittima di aggressioni fisiche e verbali. E anche questo impegno lo abbiamo portato a termine. La sicurezza di medici e infermieri continuerà ad essere una nostra priorità” conclude Vietri.