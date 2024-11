Ztl urbana, Iannone: "Grazie all'impegno del governo Meloni" "Questa è la verità che i Sindaci della Costiera conoscono bene"

“E’ veramente ridicolo che chi ha votato contro l’approvazione del nuovo Codice della Strada vada a tenere una conferenza stampa per parlare di meriti personali e generici risultati per il territorio. De Luca Jr quando era di maggioranza non è stato capace neanche di far incardinare la sua proposta di legge dai governi che sosteneva ed oggi ha votato anche contro all’approvazione della Legge nel suo complesso. Il merito di questa opportunità che esiste per la Costa d’Amalfi e’ dell’emendamento proposto dal Deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, che è stato accolto dal Governo Meloni.

Imma Vietri e il Governo di centrodestra hanno realizzato quello che per anni De Luca jr è il PD non sono stati capaci di fare. Questa è la verità che i Sindaci della Costa d’Amalfi, quelli onesti intellettualmente, conoscono bene. Il resto è solito racconto secondo il quale la vittoria ha cento madri e la sconfitta è di madre ignota. Ora la Regione faccia presto a fare la sua parte che il Governo ha fatto la sua”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.