Caso Cascone, il Movimento 5 Stelle: "Lasci anche la commissione Trasporti" Affondo della coordinatrice provinciale Villani: "Non si può minimizzare su queste vicende"

“Non basta cedere una delega per mettere una toppa su una crisi che sta minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La situazione è grave e richiede un atto di responsabilità: Cascone deve dimettersi anche dalla Presidenza della Commissione Trasporti”. Lo afferma in una nota la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani che punta il dito anche contro Vincenzo De Luca per aver iquidato le dimissioni come ‘scemenze’. “Minimizzare e banalizzare un atto giudiziario non è degno di un Presidente di Regione e dimostra ancora una volta un’arroganza politica che non possiamo più tollerare,” prosegue Villani.

"È chiaro che sono garantista e mi auguro che il consigliere Cascone possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma derubricare questa vicenda come ‘scemenze’ è un’offesa alle migliaia di cittadini che aspettano un miglioramento dei trasporti nella nostra regione".

Il Movimento 5 Stelle chiede un cambio di rotta netto. “Le istituzioni devono essere un esempio di trasparenza e credibilità, non di opacità e arroganza. Solo con un passo indietro netto e chiaro da parte di Cascone sarà possibile iniziare a ricostruire la fiducia dei cittadini e garantire che la Commissione Trasporti lavori senza ombre e senza conflitti,” conclude Villani.