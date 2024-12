Zes Sud, Vietri (FdI): "Grazie a Governo garantito massimo credito d'imposta "Smentite le opposizioni"

“Altro che fallimento come auspicato dalle opposizioni. L’istituzione della ZES nel Mezzogiorno, voluta con forza dal Premier Giorgia Meloni e dall’ex Ministro Raffaele Fitto, si sta confermando una scelta vincente ed una grande opportunità per le imprese meridionali. Sono 6.885 i soggetti, infatti, che hanno richiesto il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, per un valore complessivo di 2,551 miliardi di euro, che verrà integralmente riconosciuto”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“I primi dati sono molto positivi. Lo testimoniano le 413 autorizzazioni uniche rilasciate dalla sua introduzione a oggi, per un valore ulteriore di 2,4 miliardi di investimento e oltre settemila occupati. E la Campania - come ha confermato di recente anche il nuovo Ministro per le Politiche di Coesione Tommaso Foti - contribuisce per metà a questi successi. Il Governo Meloni ha invertito, dunque, il trend negativo degli anni passati ed intrapreso la strada giusta per sostenere concretamente il tessuto imprenditoriale del Sud. Se riparte il Meridione, riparte l'Italia” conclude Vietri.