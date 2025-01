Attesa per intervento salvavita, Polichetti: collasso della sanità campana "La salute non ha colore politico. È un diritto che deve essere tutelato ovunque"

Il drammatico episodio accaduto il primo gennaio a San Mauro Cilento, dove una donna di 52 anni ha atteso quasi due ore per ricevere assistenza sanitaria, ha sollevato un’ondata di indignazione. Mario Polichetti, responsabile nazionale dell’Udc per il comparto sanità, ha espresso sdegno per l’accaduto, puntando il dito contro le criticità del sistema sanitario regionale.



"Questa vicenda rappresenta un esempio lampante del collasso della sanità campana," ha dichiarato Polichetti. "Non è accettabile che una persona in pericolo di vita debba attendere così tanto tempo per ricevere cure adeguate. Il fatto che una guardia medica fosse chiusa e che l’ambulanza intervenuta fosse priva di un medico evidenzia una carenza organizzativa che non può più essere ignorata."



Il rappresentante dell’Udc ha sottolineato come episodi simili siano il frutto di una pianificazione sanitaria insufficiente: "Ci troviamo di fronte a una gestione che non tiene conto delle reali esigenze del territorio, soprattutto in zone periferiche dove le postazioni di emergenza sono spesso sguarnite o inadeguate. Questo non è solo un problema di risorse, ma di responsabilità politica e amministrativa."



Polichetti ha inoltre chiesto interventi immediati e incisivi: "È ora che la Regione Campania prenda atto di questa situazione e adotti misure concrete per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, a partire dal potenziamento delle strutture di emergenza e dall’assunzione di personale medico qualificato. La sanità non può essere una lotteria in cui a pagare il prezzo più alto sono le persone più fragili."



Conclude con un appello al Governo nazionale e alle istituzioni locali: "La salute non ha colore politico. È un diritto fondamentale che deve essere tutelato ovunque, senza disparità tra Nord e Sud. La Campania merita una sanità all’altezza delle sue necessità."



Il caso della donna ricoverata al “San Luca” di Vallo della Lucania resta un monito per le istituzioni affinché episodi simili non si ripetano mai più