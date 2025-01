Sicurezza, Iannone: "Forze dell'ordine racconto migliore della nostra nazione" "Grazie al questore Conticchio per averci spalancato le porte"

“Oggi con la delegazione di Fratelli d’Italia siamo stati presso la Questura di Salerno per portare un segno tangibile di vicinanza a tutte le donne e gli uomini in divisa. Grazie al Questore Conticchio per averci spalancato le porte e soprattutto per quello che quotidianamente viene fatto per garantire la sicurezza ai cittadini perbene ed in particolare alle fasce più deboli. Per noi tutte le Forze dell’Ordine sono il racconto migliore della nostra Nazione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.