Stop alla Metro, Pessolano (Oltre): "Il Comune allevi i disagi dei cittadini" "Potenziare soluzioni alternative"

"Lo stop alle corse della Metropolitana di Salerno a partire dal 1 Febbraio per lo svolgimento dei lavori di costruzione del sottopasso di collegamento tra la stazione e la Cittadella Giudiziaria, anche in vista del futuro prolungamento per l'Aeroporto, non può trasformarsi nell'occasione di aggravamento ulteriore delle carenze del sistema di trasporti pubblici in città". Così il Consigliere Comunale e Capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Le opere, necessarie per la costruzione del collegamento pedonale, prevedono l'interruzione della metropolitana leggera: ne consegue che ci saranno inevitabilmente disagi per i cittadini della zona orientale che fruiscono del servizio. Bisogna scongiurare che la situazione si trasformi nell'ennesimo disservizio cronico che avrà come unico effetto quello di incrementare l'utilizzo delle auto private ed il traffico sulle strade che collegano il centro con i quartieri serviti dell'infrastruttura ferrata. Il Comune non è l'unico attore deputato alla gestione di quest'ambito, ma può fare la sua parte, trasformando i disagi che si profilano all'orizzonte in opportunità per migliorare il servizio. Occorre attivarsi in occasione delle prossime riunioni previste per definire i servizi sostitutivi, per potenziare in modo netto le linee che percorrono la città lungo l'asse che va da via Ligea allo Stadio Arechi, non distanti dal tracciato della metropolitana: alla luce della situazione che ci attende, le corse dovrebbero essere almeno raddoppiate in frequenza. È fondamentale anche che sia garantito il servizio specie nelle fasce serali e nei giorni festivi, nei quali si registrano criticità indegne di una città che vuole dirsi turistica ed europea, senza dimenticarsi dei quartieri collinari e del centro storico alto, che sono poco inclusi nella rete di trasporto pubblico. In alternativa, in assenza della metro, si rischia di spezzare letteralmente in due la città, danneggiando in modo irreparabile tutti gli utenti che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici in quanto non possono avvalersi dell'auto privata".