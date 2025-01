Sanità, Forza Italia: "Impegno per riportare Iesu ed il suo staff al Ruggi" "Hanno rappresentato eccellenza e vanto della nostra sanità"

"Con Forza Italia ed il centro destra al governo della Regione sarà ripristinato il merito in un settore devastato da una politica più attenta ad accrescere il consenso che a dare risposte alle esigenze degli utenti". Lo affermano in una nota il segretario provinciale di Forza Italia Salerno, Roberto Celano ed il segretario regionale Fulvio Martusciello. "Con il prossimo governo nazionale non sarà più possibile che luminari del calibro del professor Severino Iesu o professionisti eccellenti come il dott. Paolo Masiello decidano di lasciare i nostri nosocomi per realizzarsi compiutamente altrove. Sarà nostro impegno quello di fare il possibile per riportare il prof. Iesu ed il suo staff al Ruggi per far tornare a risplendere la Torre Cardiologica che in un recente passato ha rappresentato eccellenza e vanto della nostra sanità".