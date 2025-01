Salerno, Franceschini: "Investire sul tema della lettura" L’appello dell’ex ministro, in città per presentare il suo ultimo libro

"Da ministro ho lavorato molto sul tema della lettura, delle librerie e al sostegno al libro. Penso che, al di là del cambio di colore del governo, si debba continuare su questa strada, fare molto perchè abbiamo un ritardo italiano tutto negativo e particolare". Lo ha detto l'ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della presentazione, al Complesso San Michele a Salerno, del suo ultimo libro. A chi gli chiede se nota un cambio di approccio a questo tema da parte del Governo Meloni, l'esponente dem risponde: "Purtroppo si", precisando però di aver "scelto, dal momento in cui ho smesso di fare il ministro, di non parlare dei miei successori perche' mi pare inelegante". "Anche una critica viene interpretata come una rivendicazione di quel che si è fatto. Quindi, lascio parlare gli altri, anche del mio partito".

L'esponente dem ha poi aggiunto: "Sono stati fatti molti passi avanti sul tema dei diritti civili, ma sul tema dell'eguaglianza c'è ancora molto da fare. Ma soprattutto in molte parti del mondo siamo ancora fermi a un secolo fa o peggio".