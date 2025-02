Il M5S si prepara alla sfida delle Regionali, tappa a Cava di Anna Bilotti "L'azione dei gruppi territoriali è ancora più importante in vista delle prossime elezioni"

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha incontrato, ieri, il gruppo territoriale di Cava de’ Tirreni del M5s per continuare a rafforzare il dialogo con il territorio e per aggiornare attivisti e cittadini sul proprio lavoro in Parlamento e ascoltando le istanze locali. Dopo la prima tappa, nelle scorse settimane, a Salerno con il Gruppo territoriale del comune capoluogo, la parlamentare salernitana prosegue, dunque, il proprio tour che la vedrà impegnata in provincia di Salerno per incontrare i Gruppi territoriali per «essere al loro fianco - ribadisce Bilotti - e dare risposte ai problemi dei cittadini».

Bilotti, a Cava de’ Tirreni, è stata accolta dagli iscritti e dal rappresentante del Gruppo territoriale, Giuseppe Benevento. Diversi i temi affrontati nel corso dell’incontro, tra cui anche ambiente, trasporti e sanità territoriale con gli attivisti che puntano l’attenzione, in particolare, su Ospedale di Comunità, Casa di Comunità e Casa del Parto.

«Questo mio tour – spiega la senatrice Bilotti - ha come obiettivo primario quello di incontrare queste persone che si impegnano, quotidianamente, sui territori e, perciò, sono qui per recepire le loro istanze e portarle a Roma». «La loro azione è stata sempre importante, ma – evidenzia - lo è ancora di più in vista della sfida delle elezioni regionali che ci attende in Campania».

«Anche dopo la riunione provinciale che abbiamo tenuto domenica 2 febbraio – sottolinea ancora la parlamentare – ritengo che sia ancora più importante continuare a tenere questo filo con il territorio perché soltanto unendoci, tutti insieme, possiamo continuare a portare avanti questa battaglia, che è fondamentale per la provincia di Salerno e per la Campania».