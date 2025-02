Piero De Luca: inaccettabile declassamento dell'ufficio delle dogane di Salerno Presentata un'interrogazione

L’ On. Piero De Luca ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di declassare l’Ufficio delle Dogane di Salerno a ufficio di terzo livello.



“Tale scelta – spiega De Luca – appare del tutto ingiustificata alla luce della costante crescita del porto di Salerno nel 2024, con un aumento significativo del traffico merci import/export e del flusso turistico. Il declassamento comporterebbe una riduzione delle risorse e del personale, con conseguenze negative sull’efficienza dei controlli doganali e sulla sicurezza delle operazioni.”



L’interrogazione parlamentare chiede al Governo di verificare e chiarire le motivazioni di questa decisione e di attivarsi affinché venga rivista, evitando ripercussioni sulla competitività del porto di Salerno e sull’intero sistema portuale campano.



“Il porto di Salerno e l'intero sistema portuale della Campania hanno un ruolo centrale per lo sviluppo industriale e commerciale del Mezzogiorno – conclude Piero De Luca – e qualsiasi riduzione della capacità operativa dell’ADM rischia di penalizzare imprese e lavoratori, oltre a indebolire la competitività del nostro territorio.”