Giustizia, Bilotti: "Approvato mio emendamento per esame avvocato" "Un risultato importante per tanti giovani che si stanno preparando a intraprendere la professione"

La senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, in un post social, scrive: "Un passo avanti per i giovani avvocati e un impegno concreto per i più deboli. Ieri, nel corso dell’esame del decreto Milleproroghe, è stato approvato un emendamento a mia prima firma che proroga la disciplina transitoria dell’esame di avvocato. Un risultato importante per tanti giovani che si stanno preparando a intraprendere la professione forense e che necessitano di regole chiare e strumenti adeguati per affrontare questo percorso con serenità.

Oggi, invece, ho preso parte all’iniziativa promossa dall’Aiga Nazionale - Associazione Italiana Giovani Avvocati, dedicata alla riforma del patrocinio a spese dello Stato. Un tema cruciale che mi tocca sia come avvocato sia come rappresentante delle istituzioni. Garantire l’accesso alla giustizia per tutti, soprattutto per chi si trova in condizioni di difficoltà economica, significa tutelare principi fondamentali della nostra democrazia e rafforzare i diritti dei cittadini più fragili. Lavorerò affinché queste battaglie abbiano un seguito concreto nelle sedi istituzionali. La giustizia deve essere un diritto, non un privilegio".