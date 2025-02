Franco Alfieri in Comune a Capaccio: ora le dimissioni sono definitive La maggioranza dei consiglieri lascia l'incarico: si andrà al voto già nei prossimi mesi

Non dovrebbero esserci più dubbi: Franco Alfieri si è dimesso dal ruolo di sindaco di Capaccio Paestum. Autorizzato dal giudice, nel pomeriggio l'esponente politico è stato accompagnato dalle forze dell'ordine all'ufficio protocollo per ratificare l'addio dall'incarico di primo cittadino.

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, infatti, si erano scatenate una serie di polemiche sulla effettiva validità delle dimissioni. Il documento presentato non era stato considerato valido, in assenza dell'autentica della firma. Il caso era stato portato anche in Parlamento, con un'interrogazione del senatore Antonio Iannone.

Alfieri ha venti giorni di tempo per ripensarci, dopodiché le dimissioni diventeranno irrevocabili. Il termine, comunque, non servirà: in queste ore, infatti, la maggioranza dei consiglieri di maggioranza e opposizione al Comune di Capaccio Paestum sta firmando le dimissioni dall'incarico, procedere allo scioglimento immediato dall'assise cittadina e andare al voto già nella prossima finestra elettorale.