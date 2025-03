La senatrice Bilotti incontra il Gruppo territoriale di Eboli «Al fianco dei cittadini per contribuire a risolvere le problematiche»

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha incontrato, ieri, il Gruppo territoriale di Eboli del M5s. Prosegue, così, il tour in provincia di Salerno della parlamentare salernitana che, dall’inizio di quest’anno, l’ha già portata a incontrare i Gruppi territoriali di Salerno e di Cava de’ Tirreni. Si tratta di occasioni per ascoltare le istanze locali, per rafforzare il dialogo con il territorio e per aggiornare attivisti e cittadini sul suo lavoro in Parlamento. L’obiettivo è «essere al fianco di questi cittadini, che quotidianamente si impegnano per il bene della comunità, per contribuire a risolvere le problematiche». Bilotti, a Eboli, è stata accolta dagli iscritti e dal rappresentante del Gruppo territoriale, Erasmo Venosi, e diversi sono stati i temi affrontati nel corso dell’incontro. Dal Gruppo territoriale è pervenuta l'istanza di valutazione dell'utilizzo del magnesio in luogo del litio nelle batterie elettriche. Gli attivisti puntano l’attenzione, poi, sulla torre saettiera della città della piana del Sele, per la quale Bilotti assicura che «il mio impegno sarà quello di dare il mio contributo nei limiti delle mie competenze». Nel frattempo, «prosegue il mio tour», evidenzia Bilotti, la quale resta «a disposizione di tutti i Gruppi e dei cittadini che vorranno incontrarmi e aiutarmi a continuare a tessere questo filo rosso con il territorio, che ritengo sia linfa vitale dell’attività parlamentare».