8 marzo: Bilotti (M5s): "Si celebra questa Giornata perché i problemi ci sono" "Nascere donna non significa tagliare lo stesso nastro di partenza di un uomo"

«Ancora oggi, nascere donna non significa tagliare lo stesso nastro di partenza di un uomo. È da questa consapevolezza che dobbiamo partire, altrimenti la nostra azione risulterà vana». Nella Giornata internazionale della Donna, lo sottolinea la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che è anche componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. «Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti – aggiunge la parlamentare salernitana - che è quello di aver trasformato l’8 marzo da Festa della Donna in Giornata internazionale della Donna. Se si celebra questa Giornata è perché i problemi ci sono ed esistono. Esiste il gender pay gap, nonostante vi sia una legge sulla parità salariale, e non esiste una concreta attuazione del diritto all’aborto, che rientra tra i diritti alla salute della donna, nonostante su questo vi sia una legge degli anni Settanta».

Bilotti insiste, poi, nel rimarcare che, «innanzitutto, c’è da combattere il negazionismo, in particolare del patriarcato» e sul fatto che, «fin quando il nostro sarà un Paese in cui si esulterà perché un datore di lavoro avrà deciso di prolungare un contratto di lavoro a una donna incinta, non avremo ancora raggiunto la parità di partenza con gli uomini». Allora, «se resta necessario e importante il lavoro che può svolgere il Parlamento per combattere queste disparità – prosegue la senatrice - risulta fondamentale continuare a combattere, nella quotidianità, un sistema culturale che si fondi sul patriarcato». L’8 marzo, inoltre, «è l’occasione per ribadire che la rivendicazione dei diritti delle donne non è una lotta contro gli uomini. Perciò, sarebbe un grandissimo segnale che, al fianco delle donne che rivendicano i loro diritti, vi fossero anche gli uomini. Perché questa è una battaglia per l’uguaglianza e non per la supremazia di uno sull’altro, che resta sempre un fatto negativo», conclude Anna Bilotti, che, nel pomeriggio di oggi alle 17.30 al complesso monumentale San Francesco di Giffoni Valle Piana (Salerno), parteciperà a un incontro, promosso dalla Proloco, dal titolo “8 marzo. Oggi, non domani”.